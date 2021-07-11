Грузию ждет новая попытка переворота?

Активисты планируют провести сегодня акцию протеста с требованием отставки премьер-министра в Тбилиси у здания парламента Грузии, причина их негодования - смерть оператора ТВ "Пирвели", избитого несколько дней во время столкновения протестующих и найденного сегодня мертвым в своей квартире.

Как сообщает Sputnik Грузия, для акции организаторы выбрали лозунг "Система убивает!": по их мнению, в событиях 5-6 июля виноваты власти Грузии.

Протестующие намерены потребовать отставки Ираклия Гарибашвили с поста премьера, справедливого расследования смерти оператора (Лексо Лашкарава), наказания всех участников нападения на него.

С одиночной акцией протеста уже выступила основательница движения "Дроа", оппозиционер Елена Хоштария: она на камеру облила красной краской вход в администрацию правительства, возложив на него ответственность за смерть журналиста, в целом за произошедшие беспорядки и за "низкий уровень демократии в стране, что привело к физическим противостояниям".

Сам Ираклий Гарибашвили выразил соболезнования в связи с смертью журналиста, уточнил, что ведется следствие, и пообещав предоставить общественности полную информацию в максимально сжатые сроки.

Напомним, пятого июля Лексо Лашкарава вместе с другими журналистами был избит на проспекте Руставели в Тбилиси, по данным властей, в тот день пострадали 53 сотрудника СМИ. Вскоре правоохранители задержали 20 агрессоров, в том числе двух подозреваемых в нападении на журналистов "Пирвели". Лашкарава был госпитализирован с переломами костей лица, после операции он продолжал лечение на дому.