Квемо Картли тряхнуло в восьмой раз

Очередное землетрясение случилось сегодня днем у села Самеба (регион Квемо Картли), расположенного в 26 км от города Дманиси. Такое сообщение опубликовано на сайте Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.

Магнитуда подземных толчков достигла 3,8. Они произошли в 14:42 по местному времени, их эпицентр располагался на глубине 10 км, передает Sputnik Грузия.

Ранее на этой неделе у села Самеба было зафиксировано семь землетрясений, магнитуда которых составляла от 3 до 3,9.