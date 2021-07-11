Столкновение с деревом отправило в больницу жителя Карачаево-Черкесии

ДТП с пострадавшим произошло в Карачаево-Черкесии, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по республике.

На 36-м километре федеральной автодороги "Кавказ" подъезд к Черкесску 44-летний водитель "ВАЗ-21099" не справился с управлением, после чего его авто врезалось в растущее у дороги дерево.

"В результате происшествия водитель получил травму и был госпитализирован", - уточнили в полиции.