Три человека пострадали в тройном ДТП в Алматы

Три машины попали в ДТП в Алматы на Кульджинском тракте, об этом рассказали в правоохранительных органах.

Как сообщили очевидцы и один из водителей, Volkswagen Touareg, Mercedes 190 и Nissan Almero двигались в южном направлении. В какой-то момент водитель Mercedes потерял управление и выехал на "встречку", где столкнулся с Volkswagen Touareg. От удара автомобили разлетелись по проезжей части, осколки попали в ехавший мимо Nissan Almero.

В результате аварии пострадали водитель Mercedes, а также взрослая пассажирка и ребенок 2008 г.р., находившиеся в Volkswagen. Все они были госпитализированы, передает Sputnik Казахстан.

Родственники водителя Mercedes добавили, что он в тот день сделал прививку от коронавируса, и ближе к вечеру его самочувствие ухудшилось. Его отпросился домой и по дороге попал в аварию.