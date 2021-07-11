Израильские СМИ: Нетаньяху освободил резиденцию премьер-министра

Экс-глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху сегодня ночью вместе с семьей уехал из официальной резиденции премьер-министра в Иерусалиме на улице Балфур, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на близкие к его родным источники.

Накануне СМИ передавали, что у резиденции стояли грузовики и черные Audi, на которых и переезжала семья Нетаньяху.

Таким образом, Нетаньяху почти уложился в срок, согласованный с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом: ранее была достигнута договоренность, что экс-глава правительства освободит резиденцию 10 июля.

По данным The Jerusalem Post, что семья Беннета не намерена переезжать в официальную резиденцию, так как детям тогда придется менять школу.