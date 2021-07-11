Коронавирусные госпитали возвращаются к работе в Узбекистане

Новые ковидные госпитали открываются по всему Узбекистану из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщают СМИ.

В Самаркандской области снова открыт лечебно-распределительный центр на тысячу коек, заработавший в августе прошлого года на базе спортивного комплексав Самарканде. Ранее ковидные пациенты проходили лечение в двух специализированных больницах на 340 коек в Самарканде, передает "Газета.uz".

В Наманганской области начал действовать распределительный центр на 400 мест на базе спорткомплекса "Баркомол авлод" в Намагане, до настоящего момента больных COVID-19 лечили в инфекционной больнице в Намангане.

Новые специализированные учреждения открываются и в столице: на сто коек на базе Дворца спорта в Учтепинском районе и на 300 коек в общежитии Узбекского государственного университета мировых языков.