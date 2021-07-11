Отдыхающие подрались в такси на Ставрополье

Туристы устроили драку в Железноводске, такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В ОВД Железноводска поступил сигнал из городского медучреждения, куда привезли молодого человека с телесными повреждениями.

Правоохранители выяснили, что травмы гражданину нанес его же приятель, вместе с которым они приехали из соседнего региона на курорт отдохнуть. "Конфликт произошел прямо в такси в ходе бурной дискуссии и внезапно возникших личных неприязненных отношений", - пояснили в полиции.

Злоумышленник сначала озвучивал угрозы, а затем нанес оппоненту множественные удары в лицо и скрылся. Участковые установили местонахождение и задержали 27-летнего подозреваемого, который дал признательные показания.

Как установила медэкспертиза, здоровью потерпевшего причинен вред средней тяжести. Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).