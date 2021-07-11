Еще один регион Казахстана вошел в "красную" зону по коронавирусу

В "красной" зоне Казахстана по Covid-19 стало на один регион больше, следует из матрицы оценки эпидситуации по состоянию на 11 июля.

К числу регионов с наиболее тяжелым положением теперь относится и Костанайская область.

Кроме нее, в "красной" зоне находятся все города республиканского значения (Нур-Султан, Алматы и Шымкент), а также семь областей: Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская и Павлодарская.

В "желтой" зоне остаются на сегодня Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области.

В "зеленой", наиболее благоприятной зоне, пока находятся Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

Напомним, за прошлые сутки в Казахстане выявлено максимальное число зараженных COVID-19 - 3 695 человек.