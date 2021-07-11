Нурмагомедов назвал фаворита финала Евро-2020

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на финал чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Англии и Италии.

Он отметил, что обе команды сильные, однако фаворитом, по его мнению, являются англичане из-за своей скорости. "У них очень хорошая, молодая команда с такими игроками, как Стерлинг, Кейн, Маунт, Филлипс, Уокер, Пикфорд. Очень хорошая команда, и финал они сыграют дома", - сказал Хабиб.

По его словам, у Италии очень опытная команда, у которой тоже очень хорошие шансы на победу, но поддерживать в этой игре он будет англичан.

"Надеюсь, Англия победит. Считаю, они заслужили это", - поведал Нурмагомедов в видео, опубликованном в Instagram его тренера Хавьера Мендеса.

Напомним, финал чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Италии состоится 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 (мск).