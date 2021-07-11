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Самый "высокий" пункт вакцинации открылся в Кабардино-Балкарии

администрация Эльбрусского района
администрация Эльбрусского района

В Кабардино-Балкарии заработал самый высокогорный пункт вакцинации от коронавируса – он открылся в Приэльбрусье на высоте 2,3 тыс м, об этом сообщили в администрации Эльбрусского муниципального района республики.

"Самый высокогорный пункт вакцинации развернут на поляне Азау. В нем могут привиться как местные жители, так и туристы, приезжающие на отдых в республику", - цитирует его представителя "Интерфакс".

Уточняется, что вакцинацию от Covid-19 прошли уже около 90 тыс жителей региона, ежедневно здесь прививается около двух тысяч человек.

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Вестник Кавказа

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