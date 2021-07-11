Более 10 мигрантов-нелегалов погибли в аварии в Турции

Трагическое ДТП произошло с микроавтобусом в районе Мурадие турецкой провинции Ван, об этом пишут турецкие СМИ.

В транспортном средстве ехали нелегальные мигранты, причем число пассажиров превышало его допустимую вместимость, передает TRT Haber.

По не установленной причине микроавтобус перевернулся, ударился об ограждение и загорелся. Прибывшие на место ЧП пожарные оперативно потушили его.

В результате аварии и возгорания погибли 12 человек, еще 26 были ранены, они доставлены в больницы.