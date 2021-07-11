Опасная жара в +39 надвигается на Кубань

Жителей Кубани предупреждают о сильной жаре, которая установится в регионе в ближайшие два дня. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В нем говорится, что сегодня и завтра, в период с 15.00 до 17.00, в северной и восточной части региона ожидается сильная жара: воздух прогреется до +39.

Спасатели прогнозируют высокую вероятность возникновения ЧС и ЧП, связанных с пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, лесными пожарами, появлением новых и расширением существующих ландшафтных пожаров, пожарами на сельхозугодиях и в лесополосах.