Пассажир самолета Москва-Анталья открыл аварийный люк из-за духоты

ЧП произошло сегодня с самолетом Москва-Анталья в Москве, об этом сообщают СМИ.

В аэропорту "Шереметьево" задерживался вылет лайнера, при этом в салоне не работал кондиционер. Пассажиры провели внутри целый час, когда один из них не выдержал и открыл люк аварийного выхода.

В результате раскрылся спасательный трап, была проведена эвакуация, воздушное судно пришлось заменить, передает телеканал "360".

По словам очевидцев, атмосфера в салоне была, действительно, невыносимой.

Чуть позже в авиакомпании "Россия" подтвердили факт инцидента, отметив, что намерены в судебном порядке взыскать убытки с виновника. "Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замены аварийного трапа на второй левой двери", - уточнил ее представитель.

Он добавил, что пассажир открыл вторую левую дверь в 02.20 мск, когда самолет готовился к вылету, в результате произошел автоматический выпуск аварийного надувного трапа. Представитель "России" заявил, что к этому времени задержка вылета не превышала 20 минут, а из-за ЧП в итоге составила четыре часа.

"Россия" создала комиссию по расследованию инцидента.