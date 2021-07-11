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Аномальная жара и африканский ультрафиолет накрывают Москву

Аномальная жара и африканский ультрафиолет накрывают Москву

Аномально высокие температура воздуха и индекс ультрафиолетового изучения ожидают Москву сегодня, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такую погоду в столицу принес антициклон скандинавского происхождения. Ожидается небольшая облачность, осадков не будет, ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

Синоптик отметил, что столбики термометров поднимутся до плюс 31-33 в Москве и плюс 29-34 по области, что на 9-10 градусов больше климатической нормы.

"Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс - две, максимум три единицы. А шесть - это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны", - цитирует Тишковца РИА Новости.

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