Избитый оператор грузинского телеканала найден мертвым в собственной квартире

Оператор телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый на акции в Тбилиси 5 июля, найден мертвым в своей квартире. Такое сообщение опубликовано на сайте телеканала.

Причина смерти будет выяснена в результате экспертизы, уточняет Sputnik Грузия.

Пятого июля Лексо Лашкарава вместе с другими журналистами был избит на проспекте Руставели в Тбилиси, по данным властей, в тот день пострадали 53 сотрудника СМИ, правоохранители задержали 20 агрессоров, в том числе двух подозреваемых в нападении на журналистов "Пирвели".

Оператор "был госпитализирован с переломами костей лица, после операции он продолжал лечение на дому.

МВД Грузии начало расследование по факту его гибели.