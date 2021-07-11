Избитый оператор грузинского телеканала найден мертвым в собственной квартире
Оператор телеканала "Пирвели" Лексо Лашкарава, избитый на акции в Тбилиси 5 июля, найден мертвым в своей квартире. Такое сообщение опубликовано на сайте телеканала.
Причина смерти будет выяснена в результате экспертизы, уточняет Sputnik Грузия.
Пятого июля Лексо Лашкарава вместе с другими журналистами был избит на проспекте Руставели в Тбилиси, по данным властей, в тот день пострадали 53 сотрудника СМИ, правоохранители задержали 20 агрессоров, в том числе двух подозреваемых в нападении на журналистов "Пирвели".
Оператор "был госпитализирован с переломами костей лица, после операции он продолжал лечение на дому.
МВД Грузии начало расследование по факту его гибели.
Вестник Кавказа
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