Москва пережила пиковую заболеваемость коронавирусом

Москва оставила позади пиковые значения по Covid-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - подчеркнул он.

Градоначальник уточнил, что с каждым днем улучшается показатель вакцинации вторым компонентом вакцины. Если первый компонент ежедневно получают 90 тыс человек в день, то завершают вакцинацию сегодня 20-30 тыс, завтра же эта цифра составит около 80 тыс.

Собянин добавил, что в общей сложности все центры вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс человек в сутки, власти заранее готовились к таким нагрузкам.