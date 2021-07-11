Рассеянные шоплифтеры стали антигероями соцсетей в Ташкентской области

Забывчивые воры попались благодаря камерам видеонаблюдения, действовавшим в магазине в Ташкентской области. Об инциденте пишут узбекские СМИ.

Преступники подъехали к торговой точке, в которой они намеревались поживиться, на автомобиле Captiva. Выйдя из него, пассажирка и водитель вошли внутрь. Мужчина отвлекал продавца, а девушка прятала под одежду товары с прилавка, передает Sputnik Узбекистан.

К несчастью для воров, они забыли про камеры видеонаблюдения, которые записали все происходящее. Ролик широко разошелся в соцсетях, так что на него обратили внимание и в столичном ГУВД. Хотя заявлений о возможных кражах в органы не поступало, правоохранители внимательно изучили ролик и по номеру авто нашли водителя и владельца машины.

"Автомобиль марки "Captiva" (госномер 01 D 080 NA) принадлежит 30-летней Азизе Д., но на основании доверенности транспортным средством периодически управляет ее брат, 41-летний Анвар Д", - пояснили стражи порядка.

Мужчину вызвали в отдел, и он признался, что преступление было совершено около 21.00 26 июня в магазине на улице Равнак в Ташкентском районе.

Вскоре в ГУВД также обратился хозяин магазина, он подтвердил факт кражи продукции на 225 тыс сумов. Идет доследственная проверка.