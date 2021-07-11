"КовиВак" закончился в Москве за сутки?

Привиться коронавирусной вакциной "КовиВак" по живой очереди в Москве больше не получится, об этом говорится на официальном сайте департамента здравоохранения столицы.

В сообщении уточняется, что 9 июля московский депздрав получил около 12 тыс доз препарата, было решено направить его на вакцинацию по живой очереди в 14 павильонов "Здоровая Москва".

"Желающих сделать прививку этой вакциной оказалось больше, в результате возникли очереди возле павильонов... Все, кто занял очередь, получили прививку до конца дня (субботы - ред.)", - пояснили в ведомстве.

Тем, кто не успел занять очередь или испугался долгого ожидания, предложили оставить контакты для связи, по которым можно будет получить вакцину в приоритетном порядке в другой день. Число таких людей достигло около 2 тыс, "в ближайшие дни" с ними свяжутся специалисты и пригласят на вакцинацию "КовиВаком", заверили в департаменте.