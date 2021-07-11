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Макгрегор сломал ногу в первом же раунде боя с Порье

Макгрегор сломал ногу в первом же раунде боя с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор проиграл американцу Дастину Порье в первом же раунде: в конце его боец оступился и сломал ногу.

Из-за травмы он не смог выйти на вторую пятиминутку, так что бой пришлось завершить досрочно, Порье одержал победу техническим нокаутом.

По словам представителя Макгрегора, сегодня ему сделают операцию, ее перспективы и сроки восстановления пока не ясны.

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что ирландец и американец встретятся в четвертый раз. "Сейчас ему предстоит операция, ему нужно будет восстановиться. А дальше мы посмотрим, когда может пройти четвертый бой", - цитирует главу UFC ТАСС.

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Вестник Кавказа

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