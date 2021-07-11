Ни Пашинян, ни националисты не знают, как вести политическую борьбу в парламенте

Пошедшие в июне парламентские выборы не внесли ясности в понимание итогов многомесячного противостояния между властью и оппозицией Армении, поскольку политическое пространство республики фактические не изменилось. Победитель выборов – и.о. премьера Никол Пашинян - провел традиционную популистскую акцию, националисты карабахского клана погрузились в разработку окопной стратегии, а проигравшие партии предпочли уйти в тень.

Острые социальные проблемы не нашли своего решения, будущее армянской дипломатии и армии остается под вопросом, вопросы ситуации на границе остаются без ответа. Переизбранное руководство республики занято другими проблемами – оно создает альтернативную политическую реальность. В пятницу и.о. премьер-министра принял лидеров десятка малозначимых политических партий для обсуждения формата постоянного взаимодействия. Пытаясь продемонстрировать готовность работать со "здоровой" оппозиций, Пашинян пытается избавиться от ярлыка узурпатора власти, бросая камень в огород воинствующих националистов. Хотя политический вес приглашенных на встречу лидеров внепарламентских партий колеблется в переделах нескольких процентов, Пашиняну важно создать иллюзию обсуждения внутриполитических вопросов.

Впервые за много лет в армянском парламенте представлены партия власти и реальная оппозиция, настроенная откровенно антагонистически в отношении руководства республики. Десятилетиями Национальное собрание формировалось за счет системной оппозиции, которая могла позволить себе лишь аккуратную критику правящих кругов. Нынешняя ситуация настолько неординарная, что и Пашинян, и прошедшие в парламент карабахские сепаратисты не имеют представления о том, как вести политическую борьбу в рамках парламентской демократии.

Националисты блока "Армения" обещают продолжить борьбу с Пашиняном вне зависимости от ситуации в стране и регионе. Об этом сообщил член АРФ "Дашнакцутюн" Ихшан Сагателян в ходе пресс-конференции во вторник. Пока парламент не сформирован, но дашнаки уже видят себя членами Национального собрания. Тогда заветная мечта "Дашнакцутюн" может сбыться, а члены Революционной Федерации перестанут считаться маргиналами армянской политики. Дашнаки ожидают перевоплощения своей партии в новую силу, готовую в ущерб Армении оставить обсуждение внутриполитических вопросов за пределами парламента, а само Национальное собрание превратить в арену бескомпромиссной борьбы, чтобы вынудить Пашиняна как можно скорее уйти в отставку. По крайней мере, ничего иного Сагателян не пообещал своим соратникам в ходе пресс-конференции.

Между тем, нынешняя ситуация устраивает оба фронта армянской политики. Пашиняну не нужно давать разъяснений по ситуации на границе Армении и Азербайджана, торопиться с решением вопроса по ее делимитации. До формирования парламента полномочия Пашиняна ограничены - он продолжает оставаться и.о. премьера, но вполне комфортно себя чувствует. Он занят кадровой политикой, уголовными делами в отношении недовольных его политикой, проведением круглых столов, в ходе которых намекает на то, что если оппоненты не станут искать к нему подход, то он создаст свою собственную оппозицию.

В этих условиях ни один из значимых для республики вопросов не решается, в том числе проблема деблокады транспортных коридоров. Националисты продолжают обвинять Пашиняна в бездействии, отсутствии инвестиций, разделении страны "старых" и "новых". Такая политическая обстановка не располагает к решению актуальных вопросов послевоенного урегулирования.