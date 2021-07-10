Транспорт СКФО подстроят под туристов

К июню 2022 года власти Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) разработают меры по комплексному обустройству железнодорожных и автобусных вокзалов, аэропортов, морских и речных портов и привокзальных территорий под туристическую инфраструктуру региона.

"Разработка мер по комплексному обустройству туристских территорий объектами туристской навигации в сфере туризма, парковочными стоянками для туристских автобусов, автобусными остановками для посадки и высадки туристских групп в транспортных узлах, у коллективных средств размещения и у популярных объектов туристского показа будет проведена с учетом туристского паспорта региона", - говорится в подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным распоряжении, передает "Это Кавказ".

Органы исполнительной власти субъектов округа, местного самоуправления, фонд "Посети Кавказ", Минэкономразвития России и Ростуризм должны будут представить соответствующий доклад в правительство РФ, а к концу следующего года в соответствии с туристскими паспортами регионов, строительство и модернизация которых необходима для развития туристских территорий в СКФО, будет сформирован перечень действующих и потенциальных объектов транспортной инфраструктуры в округе, которые необходимы для развития туризма.

Ответственными исполнителями распоряжения назначены Минэкономразвития России, органы исполнительной власти субъектов СКФО, благотворительный фонд социальных и благотворительных проектов "Посети Кавказ", Ростуризм, Росавтодор, Минтранс России, представители делового сообщества, профессиональные объединения и ассоциации в сфере туризма.

Всего в план, утвержденный премьер-министром, вошло 29 мероприятий, которые позволят улучшить качество туристических услуг и создать на Северном Кавказе конкурентоспособные туристические продукты, - отмечается на сайте кабмина.