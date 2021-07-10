Ростов признан самым техногенно грязным городом России

По результатам исследования, опубликованным научным журналом Atmosphere, Ростов-на-Дону возглавил рейтинг городов с самым большим техногенным загрязнением.

Результаты, - сообщили в Российском научном фонде.

"На улицах Ростова был зарегистрирован наибольший процент техногенного материала. Главным его источником стали производства, стирающиеся шины и тормозные колодки транспорта, стройплощадки и бытовые отходы", - рассказали авторы исследования, передает "АиФ-Ростов".

Правда, странно, что исследование проводилось только в десяти городах страны, причем в списке нет Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме вышеупомянутых, в рейтинг вошли Нижний Тагил, Уфа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Мурманск и Екатеринбург.

Для исследований отбирались пробы из дворов жилых домов, - говорится в сообщении.