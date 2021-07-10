Фильм памяти Полада Гашимова покажут в Международном центре мугама в Баку

В понедельник, 12 июля, в Международном центре мугама в Баку пройдет премьера документального фильма "Портрет 3293", посвященного памяти Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова. Об этом рассказали в пресс-службе центра.

Полад Гашимов стал шехидом 14 июля прошлого года во время пресечения провокаций ВС РА на армяно-азербайджанской границе в направлении Товузского района.

"С июля 2020 года я начала работать над портретом генерала в своей мастерской. Портрет Полада Гашимова - моя первая работа в этом жанре. Мы создали документальный фильм "Портрет 3293", в основу которого легла эта идея. Цифра 3293 - это название поста, который Полад Гашимов освободил от врага, и высота места, где разворачивались события (3293 м над уровнем моря). Офицеры и солдаты называли это место постом Полада", - пояснила руководитель проекта и автор идеи Нурана Бабаева.

По ее словам, проект удалось реализовать без финансовой или спонсорской поддержки.

Нурана Бабаева выразила благодарность Международному центру мугама, который откликнулся на ее обращение и организовал презентацию фильма и портрета, оказав поддержку также в организации проекта.

Киноленты была создана компанией "Челеби Медиа Групп". Съемки шли в Музее военной истории АР, на Аллее почетного захоронения и в доме Полада Гашимова в Сумгайыте, а также в Высшей военной академии имени Гейдара Алиева.

В презентации, которая стартует в 17.00, примут участие депутаты Милли Меджлиса (парламента), представители Минкультуры и Минмолодежи и спорта, деятели культуры и науки, представители молодежных организаций, родные и друзья генерала Полада Гашимова.