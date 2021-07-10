Чеченским полицейским пришлось отстреливаться от нападавшего

Накануне вечером мужчина напал с ножом на полицейских в Грозном, правоохранителям пришлось применить по нему табельное оружие, - сообщили сегодня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Чечне.

"9 июля примерно в 17:35 при въезде в Висаитовский район города Грозного вооруженный ножом мужчина совершил нападение на сотрудников сводного отряда полиции МВД России в Чечне, несших службу на стационарном посту. В целях пресечения преступных действий нападавшего полицейские применили табельное оружие", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Нападавший был ранен и доставлен в больницу, где скончался, сотрудники полиции не пострадали, - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы установили личность напавшего на полицейских в Грозном: это местный житель 1993 года рождения.

"Личность нападавшего установлена. Это житель Грозного 1993 года рождения, судим ранее не был, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе возможные связи нападавшего с экстремистскими организациями.