В Душанбе "Талибан" больше не считают экстремистской группировкой?

Граница Афганистана с Таджикистаном почти полностью перешла под контроль запрещенной в РФ организации "Талибан". Наступления талибов интенсифицировались, когда США объявили, что их военнослужащие намерены покинуть Афганистан к концу лета. Оборона афганского правительства в провинциях сошла на нет. Похоже, что талибы сосредоточились на захвате территорий на периферии страны.

Eurasianet отмечает, что 22 июня талибы захватили контрольно-пропускной пункт Шерхан-Бандар в Таджикистане, расположенный примерно в 60 км к северу от афганского города Кундуз. Удар оказался особенно унизительным, поскольку 700-метровый мост стоимостью $37 млн, который заменил паромы, курсировавшие по реке Пяндж, был построен в 2007 году при финансовой поддержке правительства США. Теперь талибы взимают неофициальные таможенные сборы за пересечение моста для финансирования своих операций.

8 июля начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, членом которого является Таджикистан, Анатолий Сидоров заявил, что почти вся афгано-таджикская граница теперь находится в руках талибов: ”Мы знаем, что на другой стороне уже созданы посты талибов. Они установили наблюдательные и контрольно-пропускные пункты, посты охраны. Все отмечено белыми флажками, там все на виду, в том числе и оружие. Они ничего не скрывают”. 1357-километровая афгано-таджикская граница имеет шесть переходов, пять из которых обслуживают автомобильное движение. Власти Таджикистана никак не комментируют ситуацию.

Распространяются ли волнения на Таджикистан?

При захвате переправы Шерхан-Бандар произошло первое массовое бегство разгромленных афганских войск в Таджикистан. Число бегущих афганских военнослужащих, которые были вынуждены просить убежища в Таджикистане, уже превысило 1500 человек. Таджикские власти заявляют, что все военнослужащие были отправлены обратно в Кабул чартерными рейсами. Сообщается, что сотни мирных жителей также бежали в Таджикистан. Посол Афганистана в Душанбе 9 июля опубликовал фотографии своего визита в палаточный городок в Шугнанском районе Горно-Бадахшанской автономной области и сообщил, что в лагере находится более 1000 человек.

На фоне COVID-19 обычные поездки через границу уже давно приостановлены. Официально границы закрыты, а посольство Афганистана больше не выдает визы. Однако анонимные источники сообщили Eurasianet, что им все еще удается получать визы по незаконным каналам и пересекать границу через Шерхан-Бандар.

Почему люди вообще пересекают границу в такое время?

Границу в основном продолжают пересекать дальнобойщики. Один из них рассказал: ”В целом, всё как и было раньше. Сменились лишь некоторые пограничники и таможня. Вот и все”. Таджикские дальнобойщики в основном доезжают только до Шерхан-Бандара, чтобы отдать или забрать товары, хотя никто напрямую не запрещает им ехать дальше. Журналист из афганского города Кундуз Аджмал Кокар сообщил Eurasianet, что таджикские водители без проблем заезжают в страну. Пока таджикские пограничники дают им зеленый свет, нет никаких проблем.

Чем торгуют Афганистан и Таджикистан?

Юридически товарооборот невелик. Официальные лица Таджикистана оценили двустороннюю торговлю в 2020 году в $70,7 млн. Большая часть товаров на сумму $69,8 млн поступает из Таджикистана в Афганистан. 65% таджикского экспорта составляет электроэнергия. Нет четкой картины того, как текущая ситуация влияет на эти поставки. Остальные товары - цемент и алюминий. Афганистан экспортирует фрукты и овощи, ковры и другие изделия кустарного промысла. Перевозят и наркотики, что, конечно, не отражается в торговых данных. С учетом внутреннего потребления, производства и экспорта опиаты, по оценкам, принесли Афганистану $2,1 млрд только в 2019 году. Большая часть героина, попадающего в Россию, сначала пересекает территорию Таджикистана.

Таджикистан также импортирует некоторые объемы цитрусовых, бананов, картофеля, а иногда и моркови из Пакистана. Поэтому, если Афганистан на какое-то время перестанет быть жизнеспособной транзитной страной, это вызовет определенный дискомфорт на таджикском рынке, где цены на продукты питания значительно выросли во время пандемии коронавируса.

Какова официальная позиция Таджикистана по "Талибану"?

Неизвестно. Предполагается, что таджикские службы безопасности ведут тайный диалог со всеми властными группировками Афганистана. Но по публичным заявлениям официальных лиц можно определить их позицию. В государственных СМИ больше не говорят о талибах с полным пренебрежением. Когда Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) публикует какие-либо заявления о запрещенной оппозиционной Партии исламского возрождения Таджикистана, он называет ее террористической и экстремистской группировкой. "Талибан" также официально признан экстремистской организацией, но в последнее время ГКНБ незаметно перестал его так называть, выбрав более нейтральный термин ”вооруженная группировка”.

"Талибан" отвечает взаимностью. Ранее на этой неделе талибы пытались заверить Душанбе в том, что будут уважать суверенитет Таджикистана и не намерены причинять вред государству. 8 июля делегация "Талибана" заверила в том же Россию. Представители группировки заявили, что полны решимости ”достичь прочного мира путем переговоров” и что они будут ”учитывать интересы всех этнических групп и уважать права человека, включая права женщин, в рамках исламских норм и афганских традиций”.