Эрдоган: Турция будет продолжать поддерживать Палестину

Турция продолжит поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине, - заявил сегодня по итогам переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Стамбуле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине. Он также выразил удовлетворение позитивным ходом развития двусторонних отношений во всех областях, от экономики и торговли до культуры, образования и туризма", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

За время недавней эскалации между Израилем и сектором Газа, произошедшей в мае 2021 года, "Турецкий Красный Полумесяц" направил в Палестину медицинское оборудование и продовольствие, а также медицинские расходные материалы. На протяжении последних лет Анкара регулярно оказывает поддержку палестинской стороне, отправляя гуманитарные грузы в сектор Газа.