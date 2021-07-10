Средства курортного сбора меняют Железноводск

Курортный сбор с гостей Кавказских Минеральных Вод вернулся к показателям, которые фиксировались до пандемии, - сообщает пресс-служба администрации Железноводска.

Туристы все реже отказываются от этой обязанности, а власти курорта тратят эти средства строго по назначению - на благоустройство мест отдыха.

"Ни одного рубля не тратится на иные цели, в том числе на администрирование", - заверил глава Железноводска Евгений Моисеев, передает "АиФ-Ставрополье".

В городе за счет курортного сбора уже привели в порядок Лермонтовский терренкур, устроили Новую Каскадную лестницу, создали Госпитальный и Пушкинский терренкуры. Сейчас идет благоустройство Пушкинской лестницы и сквера у входа в Курортный парк.

В планах мэрии - собрать к концу года более 50 млн рублей.