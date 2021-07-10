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Краснодар слушает Стравинского

Фото: "Новости Кубани"
Фото: "Новости Кубани"

Сегодня и завтра, 10 и 11 июля, в Краснодаре прозвучат композиции Стравинского, - сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Классическая музыка играет в городе по выходным дням на самом масштабном плоскостном светомузыкальном фонтане - на Главной городской площади – с 1 мая, здесь звучат лучшие произведения отечественных композиторов, - передает "АиФ-Юг".

Эти выходные будут посвящены творчеству Игоря Стравинского, который является одним из крупнейших представителей мировой музыкальной культуры XX века. В его творческом наследии оперы, балеты, симфонии, кантаты и оратории.

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Вестник Кавказа

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