"Божьи коровки" атакуют пляжи Анапы

На пляжах Анапы - нашествие "божьих коровок".

О том, что пляжи Анапы атаковали божьи коровки, стало известно из соцсетей. Отдыхающие сняли, как насекомые облепляют вещи, пляжные зонты и заборы, - передает портал Юга.ру.

Насекомые атаковали несколько городских пляжей, но ничего чрезвычайного в этом нет – такое случается раз в три-четыре года, - пояснили в городской администрации.

В Россельхознадзоре же отметили, что борьба с такими насекомыми не входит в компетенцию ведомства.