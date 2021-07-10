Из-за ремонта в Таганроге остался один трамвайный маршрут

С сегодняшнего дня, 10 июля, в донском Таганроге временно будет работать лишь один трамвайный маршрут №6, - сообщает портал "Таганрог-Транспорт".

Два других трамвайных маршрута в городе временно прекратят обслуживание пассажиров из-за проведения ремонтных работ, причем подвижной состав городского трамвайного парка будет перераспределен на единственный рабочий маршрут, по которому будут ходить 10 вагонов, - передает "АиФ-Ростов".

После ремонта трамваи в Таганроге будут работать по концессии с дочерней компанией холдинга "Синара - транспортные машины", будет создано 45 км новых трамвайных сетей, а также модернизирована существующая трамвайная инфраструктура, закуплено 60 низкопольных трамвайных вагонов, которые будут адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Десять из них выйдут на маршруты Таганрога уже в текущем 2021 году.