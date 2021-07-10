На границе Грузии и Армении стартовало строительство "Моста дружбы"

Сегодня на границе Грузии и Армении началось строительство "Моста дружбы", - говорится в сообщении на сайте Минрегионов Грузии.

Министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе в ходе осмотра начала строительных работ отметил вызовы, которые стоят перед проектом.

"Крупномасштабный проект всегда полон трудностей, и, учитывая недавние проблемы в нашей соседней стране, усилия и вклад армянской стороны ценятся еще больше, за что я хотел бы их поблагодарить. В период после пандемии важно восстановить экономику, и мы делаем важную работу в этом направлении ", - сказал Карселадзе, цитирует его Sputnik Грузия.

Министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян, в свою очередь, отметил: "Развитие грузоперевозок имеет стратегическое значение для наших стран".

Строительство моста обойдется в 8,3 млн евро, каждая из сторон возьмет на себя по 50% расходов. Контракт на проектирование и строительство моста подписан с иранской компанией Ariana Tunnel Dam Co. "Мост дружбы" представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых будет составлять 11,85 м. Они будут расположены в метре друг от друга, а общая ширина мостов составит 24,7 м.

Согласно проекту, предусматривается соорудить пятипролетные железобетонные конструкции длиной в 32 м, а также дороги, ведущие к мосту. Сам мост будет оснащен внешним освещением и водосточной системой.

Напомним, о проекте строительства моста было объявлено еще в 2013 году, его планировалось сдать в эксплуатацию до конца 2016 года, но дата несколько раз переносилась. В конце 2018 года подрядчик подписал соглашение с грузинской и армянской сторонами, и строительство будет завершено в 2022 году.