На Дону непригодны для питья 12% воды

Почти 12% проб воды, которые были отобраны на территории Ростовской области, не отвечают нормам по различным параметрам, - рассказал полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

По его словам, в федеральные программы следует включить экологическую реабилитацию донского водного бассейна.

"Водный режим ряда рек региона во многом искусственно изменен. Естественный сток воды нарушен прудами, плотинами и другими гидротехническими сооружениями, значительное число которых находится в нерабочем либо в бесхозном состоянии", - цитирует слова Устинова "Интерфакс".

Из-за проблем наблюдается сокращение нереста промысловых рыб, ухудшаются берега, возрастает заиливание и концентрация в водоемах различных веществ, в целом ухудшается качество воды, - подчеркнул полномочный представитель президента.