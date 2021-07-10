На строительстве объектов РЖД будут работать узбекские трудовые мигранты

Дочерняя компания "Российских железных дорог" (РЖД) – компания "РЖДстрой" – начала централизованный набор узбекских мигрантов для работы на объектах железнодорожной инфраструктуры в России, - сообщает Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Собеседования с мигрантами проводятся сразу в нескольких областях страны – им предлагаются вакансии водителей, поваров, а также различные строительные специальности. На первом этапе российская компания планирует отобрать 200 человек, - передает Podrobno.uz.

Среди российских предприятий, задействованных в железнодорожной отрасли, принять на работу трудовых мигрантов из Узбекистана планируют 14-й и 15-й строительно-монтажные тресты "РЖДстрой", а также компании "Некст", "Монолит", "Р-Восток" и "Восточный портал".

Ранее в мае этого года вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили возможности привлечения узбекских мигрантов к строительству железных дорог в РФ, подписав по итогам встречи меморандум о сотрудничестве.