Девочка в наушниках в Краснодаре погибла под колесами электрички

Сегодня днем в районе 12:20 мск на железнодорожном перегоне "Витаминный – Краснодар-2" 12-летнюю девочку сбил электропоезд Ростов - Краснодар. Ребенок погиб на месте, - сообщили в пресс-службе Краснодарского ЛУ МВД на транспорте.

Машинист увидел, как девочка шла вдоль железнодорожных путей. Он сигналил ей и пытался остановить поезд, но избежать столкновения не удалось. В момент случившегося девочка была в наушниках и, очевидно, не услышала предупреждающих сигналов, - передает портал Юга.ру.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа Краснодарского ЛУ МВД РФ на транспорте.