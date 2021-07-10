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"Алания" начала сезон с ничьей, "Кубань" уступила "Торпедо"

&quot;Алания&quot; начала сезон с ничьей, &quot;Кубань&quot; уступила &quot;Торпедо&quot;

В субботу, 10 июля, стартовал новый сезон Футбольной национальной лиги.

Владикавказская "Алания" в первом туре играла с "КАМАЗом". Встреча в Набережных Челнах завершилась вничью 1:1.

Счет был открыт на 82-й минуте – отличился защитник хозяев Егор Тесленко. "Алании" удалось отыграться в компенсированное время благодаря точному удару с пенальти защитника Сергея Морозова.

Краснодарская "Кубань" начала чемпионат домашним поражением от московского "Торпедо" (1:2). Голами в составе столичной команды отметились полузащитник Владислав Адаев (22-я минута) и нападающий Игорь Лебеденко (88-я). У "Алании" единственный мяч записал на свой счет полузащитник Илья Петров (85-я минута, с пенальти).

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Вестник Кавказа

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