Сайты Минтранса Ирана выкинуло из сети - СМИ

Сегодня из-за "сбоя в сети" перестали работать сайты министерства дорог и городского развития Ирана в компьютерных системах у сотрудников ведомства, - сообщает агентство Associated Press (AP).

Другие детали инцидента пока не разглашаются, однако AP указывает, что речь идет уже о втором происшествии с компьютерными системами, связанным с этим министерством, - передает "Интерфакс".

Накануне поступали сообщения, что система железнодорожных сообщений Ирана подверглась атаке хакеров, которые размещали фальшивые сообщения об отмене и задержках в движении поездов на информационных табло станций по всей стране. Но сегодня государственная компания "Иранские железные дороги", управляющая железнодорожной сетью страны, опровергла эту информацию.

Вместе с тем министр коммуникаций и информационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахроми предупредил о возможных кибератаках с целью вымогательства.

Иранские власти ведут расследование инцидента.