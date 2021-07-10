В Петербурге госпитализированы все участники столкновения лодки с мостом

В Санкт-Петербурге после того, как катер врезался в бетонную набережную, госпитализированы уже девять человек, - уточнили в городском ГУМЧС.

"Моторный катер, на борту которого находилось девять человек, в том числе трое детей, совершил столкновение с бетонной набережной. В результате все пассажиры оказались в воде. Силами поисково-спасательной службы были извлечены, переданы в 03. По результатам осмотра все они госпитализированы", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что у одного из пострадавших детей четырех лет перелом ноги, двое других детей семи и девяти лет получили ушибы. Также пострадали пять мужчин, один без сознания направлен в реанимацию, у остальных переломы ног. У еще одной пострадавшей открытый перелом бедра.

Полиция начала проверку по факту инцидента, - сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.