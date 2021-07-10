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В Дагестане поминают Магомеда Нурбагандова (ВИДЕО)

Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте

Сегодня исполнилось пять лет со дня убийства боевиками Героя России – полицейского из Сергокалинского района Магомеда Нурбагандова.

"Время летит очень быстро: вот уже 5 лет прошло с того дня, когда скромный полицейский из Дагестана Магомед Нурбагандов произнёс последние в своей жизни слова, облетевшие весь мир и ставшие символом стойкости человеческого духа…

Боевики захватили Нурбагандова безоружным, во время отдыха с близкими, и под дулом автомата потребовали обратиться к коллегам по службе с призывом нарушить присягу. Но Магомед, не раздумывая, твердо сказал: "Работайте, братья!". Он предпочёл умереть с честью, не склонив голову перед врагом…

Низкий поклон родителям Магомеда за воспитание настоящего патриота! В тот роковой день, когда они потеряли сына, Дагестан обрел своего Героя. Помним и гордимся!" - написал в своем аккаунте в Instagram Сергей Меликов.

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Вестник Кавказа

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