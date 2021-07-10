Власти Крыма могут ослабить коронавирусные ограничения

Власти Крыма могут ослабить жесткие коронавирусные ограничения для общепита и развлекательных учреждений, которые соблюдают все требования Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавируса, - сообщил сегодня глава Крыма Сергей Аксенов.

"Предложил главам администраций муниципальных образований провести встречи с представителями предпринимательского сообщества, которые могут и должны обеспечить соблюдение всех необходимых мер безопасности. В случае, если будут достигнуты позитивные результаты, если трудовые коллективы будут нашими союзниками, проявят понимание и желание выполнять предписания Роспотребнадзора, мы готовы идти навстречу бизнесу. Но не в ущерб безопасности и здоровью граждан", - написал Аксенов в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Аксенов подчеркнул, что отвечать за координацию работы с бизнесом на уровне правительства будет министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко. "Главы администраций могут обращаться с вопросами непосредственно к нему. Отмечу, что по данным на 9 июля, в Крыму выявлено 357 случаев новой коронавирусной инфекции", - подчеркнул он.

Напомним, сейчас кафе и ресторанам в Крыму разрешено работать в дневное время с заполняемостью в 50% и соблюдением дистанции между столиками. С 23:00 до 8:00 возможна только доставка и обслуживание на вынос, а в ряде городов и районов полуострова полностью запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общепита.