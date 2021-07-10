Московская погода готова к новым температурным рекордам

По прогнозам синоптиков центра погоды "Фобос" 13, 15 и 16 июля столицу ждут три тепловых рекорда подряд. Таким образом, отметил синоптик, падут прежние достижения 1936 года, когда было плюс 32,4, 1951-го - плюс 33,2 и 2010-го - плюс 33,6, и только в следующие выходные в Москве ожидаются ливни и грозы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды Евгений Тишковец.

"Крышку парникового котла все-таки сорвет в следующие выходные, когда наконец-то прошумят первые существенные мозаичные ливни и грозы", - поведал он, передает РИА Новости.

Впрочем, свежести это не добавит: кучево-дождевые облака во второй половине недели только немного освежат воздух - до плюс 25-30 к воскресенью.

В последней декаде июля вероятность осадков вырастет, дожди прогнозируются кратковременные - выпадет около половины положенной нормы, примерно 15-20 мм осадков, а значит июль-2021 впишет себя в летопись как один из самых засушливых за последние 55 лет и может войти в пятерку или даже тройку рекордсменов.

Жара на большей части европейской России продлится еще неделю, - добавил он.