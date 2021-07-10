В Совфеде посмеялись над украинской "депортацией" крымчан

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство страны рассматривает несколько сценариев в отношении российских граждан "после возращения Крыма" в состав страны, в том числе их депортацию.

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков назвал это примитивной выдумкой, посоветовав не обращать внимания на подобные заявления.

"Киевские власти сами не верят в то, что говорят. Их очередные примитивные выдумки не заслуживают абсолютно никакого внимания. Подобная риторика рассчитана для внутреннего пользования и заигрывания с националистами. Киевским властям пора успокоиться. Крым никогда не вернется в чуждую ему Украину", - рассказал Цеков, передает РИА Новости.

Российский Крым уже стал местом притяжения, в том числе, и для граждан Украины: за последние семь лет сюда переехало жить и работать около ста тысяч украинцев, - подчеркнул сенатор.

Несбыточным назвал сценарий киевских властей по возвращению полуострова и "депортации" российских граждан и глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

"Только сумасшедшие могут строить подобные несбыточные планы и сценарии. Крым был, есть и будет российским. Вопрос Крыма Россией решен раз и навсегда", - добавил он.