В ДТП с туристическим автобусом в Алжире погибли 18 человек - СМИ

Алжирский телеканал "Ан-Нахар" сообщил о гибели 18 человек в ДТП с участием туристического автобуса, который на северо-востоке страны столкнулся с гурзовиком с прицепом, 11 получили ранения различной степени тяжести.

По данным СМИ, грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина, - передает РИА Новости.

Были ли в автобусе российские туристы, не сообщается.

Полиция Алжира начала расследование причин инцидента.