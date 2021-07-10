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В ДТП с туристическим автобусом в Алжире погибли 18 человек - СМИ

В ДТП с туристическим автобусом в Алжире погибли 18 человек - СМИ

Алжирский телеканал "Ан-Нахар" сообщил о гибели 18 человек в ДТП с участием туристического автобуса, который на северо-востоке страны столкнулся с гурзовиком с прицепом, 11 получили ранения различной степени тяжести.

По данным СМИ, грузовик с прицепом столкнулся с автобусом, перевозившим отдыхающих из курортного района Джиджель в город Константина, - передает РИА Новости.

Были ли в автобусе российские туристы, не сообщается.

Полиция Алжира начала расследование причин инцидента.

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