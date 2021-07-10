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Трассу между Славянском-на-Кубани и Крымском не поделили 13 автомобилей

Скриношот видео из телеграм-канала "Типичный Краснодар"
Скриношот видео из телеграм-канала "Типичный Краснодар"

Сегодня в ДТП на трассе около Крымска столкнулись 13 автомобилей, в том числе – большегрузы, - сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария произошла на трассе между Славянском-на-Кубани и Крымском. По предварительным данным, ее причиной стало задымление дороги в результате пожара на поле, передает портал Юга.ру.

С места аварии были госпитализированы для осмотра три человека. На месте происшествия работают три наряда ДПС, на участке трассы организовано реверсивное движение, - говорится в сообщении.

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