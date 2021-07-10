В Карачаево-Черкесии запретили коллективные намазы

Из-за обострения эпидемиологической обстановки муфтият Карачаево-Черкесии в очередной раз отказался от коллективных и пятничных намазов в мечетях, указ об этом издал председатель ДУМ Исмаил Бердиев.

На такие меры ДУМ КЧР пошел по рекомендациям врачей ради сохранения здоровья граждан, - говорится в документе, передает "АиФ-Ставрополье".

В то же время еще одним указом глава муфтията республики попросил духовных деятелей провести праздничную молитву в день жертвоприношения Курбан-Байрам, который мусульмане будут отмечать 20 июля, "с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований во дворах мечетей или других просторных местах на улице, если позволяют условия".

Напомним, в апреле муфтият тоже призывал верующих во время священного месяца Рамадан молиться дома.