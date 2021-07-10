Минсельхоз Казахстана возглавил Ербол Карашукеев

Министерство сельского хозяйства Казахстане сегодня возглавил Ербол Карашукеев – он назначен на должность вице-министра - исполняющего обязанности министра сельского хозяйства.

Нового вице-министра - и.о. министра сельского хозяйства представил премьер-министр Аскар Мамин, - передает Tengrinews.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Ербол Карашукеев ранее был председателем правления холдинга "КазАгро", а до этого занимал различные должности в администрации президента, министерствах финансов и сельского хозяйства.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сегодня на расширенном заседании правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что министр сельского хозяйства Сапархан Омаров должен уйти в отставку, а позже последовал его указ об освобождении Сапархана Омарова от должности главы Минсельхоза Казахстана.