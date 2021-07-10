Российские археологи нашли в Ираке город, которому четыре тысячи лет

24 июня группа российских археологов сделала впечатляющее открытие в иракской провинции Ди-Кар: они обнаружили древнее поселение, возраст которого составляет 4 тыс. лет, сообщает Al-Monitor. Открытие было сделано в районе Телль-аль-Духаила, где находится более 1 200 археологических памятников, в том числе Великий зиккурат в Уре шумерской эпохи и царская гробница. Были обнаружены сокровища, подобные тем, что были найдены в гробнице Тутанхамона в Египте.

Глава российской археологической миссии Алексей Янковский-Дьяконов рассказал, что работы начались в апреле 2021 года. Это были первые полевые археологические раскопки на юге Месопотамии в текущем году. До этого работы велись в 2019 и 2020 годах. Было обнаружено поселение в Телль-аль-Духаила, расположенное на берегу водного пути. Согласно первоначальным предположениям, город мог быть столицей государства, основанного в результате политического коллапса в конце древней вавилонской эпохи [примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры], который вызвал систематическое разрушение городского уклада шумерской цивилизации.

Комментируя важность исследований в этой области, археолог отметил, что ”анализ городов южной Месопотамии, которые существовали в конце древней вавилонской эры, и, в частности, открытие поселения в Телль аль-Духаила, знакомят нас с неизведанными страницами самой древней цивилизации на планете. К сожалению, район Телль аль-Духаила и древний город Машкан Шабир были разграблены в 1991 году”. Янковский-Дьяконов добавил: ”В этой местности впервые в регионе Месопотамии использовался ил для ведения сельского хозяйства. Тут сохранились свидетельства человеческой активности в период, предшествовавший возникновению шумерской цивилизации".

Ученый надеется найти ”клинописные документы, которые с точки зрения археологии могут оказаться чрезвычайно важны не только для российских ученых, но и для месопотамских специалистов”. Миссия также обнаружила древний порт, где стояли на якоре корабли, и остатки храмовой стены шириной около 4 метров. ”Мы также обнаружили окисленный наконечник стрелы, следы печей-тандыров и глиняные статуи верблюдов, относящиеся к раннему железному веку”, - сказал археолог. Говоря о возрасте находок, он пояснил: ”Согласно исследованию самого старого архитектурного сооружения в городе, а также особенностям конструкции и огромным строительным блокам, здание, скорее всего, было построено в древневавилонскую эпоху. То есть речь идет о периоде рабовладения, неолита и раннего использования меди”.

Янковский-Дьяконов рассказал, что ”в 2019 году совместная российско-иракская миссия получила официальное разрешение от Управления древностей Министерства культуры Ирака на проведение археологических исследований на двух объектах на юге страны: в провинциях Майсан и Ди-Ка, которые охватывают территорию дельты Месопотамии, колыбели древнейшей цивилизации на земле”.

Амер Абдель Разак, специалист по античности в Ди-Кар, сказал, что ”обнаруженный город расположен в 70 километрах к юго-западу от города Насирия, недалеко от города Сулайбия, где находится огромное количество неизученных археологических памятников. Поселение находится недалеко от Эриду - старейшего и величайшего города, где, согласно шумерским легендам, ”цари спустились с небес”. Местный археолог рассказал, что ”это место было обнаружено до прибытия российской миссии и было зарегистрировано в Департаменте древностей Ди-Кар как чрезвычайно важный археологический памятник”. Абдель Разак отметил, что, несмотря на трудности и препятствия в работе на месте из-за пандемии коронавируса, российская миссия смогла совершить важные открытия. ”Анализ почвы подтвердил, что это место восходит к древней вавилонской эпохе. Миссия, однако, полагает, что город может быть еще древнее, учитывая керамические изделия, статуэтки верблюдов и других животных, которые были обнаружены в ходе раскопок”, - сказал Абдель Разак. Он добавил, что ”в октябре в Ди-Кар приедут эксперты из международных университетов и музеев, в том числе из 10 итальянских, американских, французских, британских и российских миссий, которые намерены исследовать эту обширную территорию”.

Гейт Салем, профессор древней истории и цивилизации в Университете Аль-Мустансирия, рассказал Al-Monitor, что ”на юге Ирака в разные периоды времени было обнаружено множество городов, но о них не так много говорят”. Он призвал к ”развитию систематической работы в рамках фиксированной программы по обнаружению сокровищ истории, которые важны не только для Ирака, но и для всего человечества”. Недавнее открытие имеет первостепенное значение, потому что оно знакомит мир с одним из шумерских городов, где был морской порт. Раньше большинство городов были расположены на берегу моря, но сегодня они превратились в огромную пустыню”.

Каррар аль-Равазек, археолог и член археологической группы Мутанна, который участвовал в нескольких раскопках, сказал, что ”геологоразведочные работы и раскопки в этом районе принесут экономические и культурные выгоды только в том случае, если место станет туристическим, привлечет инвестиции и путешественников”.

Сумайя аль-Галлаб, глава комитета по культуре, туризму и древностям в парламенте Ирака, призвал обеспечить необходимые средства и защиту для групп, которые занимаются раскопками, а также следовать стратегии проведения раскопок и исследований, охватывающих всю археологическую карту Ирака.