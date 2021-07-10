В Москве попал в ДТП автомобиль скорой помощи

Сегодня на востоке Москвы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой помощи, - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Примерно в 15:10 на пересечении Щелковского шоссе и 3-й Парковой улицы произошло столкновение внедорожника и автомобиля скорой медицинской помощи", - цитирует собеседника РИА Новости.

Автомобиль скорой от удара перевернулся, по предварительным данным, травмы получили трое медиков, находившихся в машине, - добавили в МВД.

Вез ли автомобиль пациента, в сообщении не указывается.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают обстоятельства ДТП.