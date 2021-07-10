На Дону вводят новые коронавирусные ограничения

В связи с ростом числа заболеваний коронавирусом на Дону усиливают противоковидные ограничения – соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев, - сообщает пресс-служба губернатора.

С понедельника, 12 июля, запрещается проведение массовых мероприятий культурного, зрелищного и развлекательного характера в общественных местах - разрешены только политические мероприятия согласно федеральному закону "О выборах", однако участвовать в них могут не более ста человек, - передает "Интерфакс".

Также снова введен запрет на проведение спортивных мероприятий со зрителями. Исключение сделано для стадиона "Ростов-Арена", но максимальная заполняемость трибун здесь будет ограничена 50% посадочных мест.

Ограничивается число посетителей музыкальных и театральных выступлений, бассейнов, аквапарков, фитнесс-центров, а в торгово-развлекательных центрах приостанавливается работа всей развлекательной инфраструктуры за исключением аквапарков и кинотеатров. Работодателям рекомендовано перевести на дистанционную работу всех работников в возрасте 65 лет и старше, а всего на дистанционную работу должно быть отправлено не менее 30% от общего числа сотрудников, - уточняется в сообщении.