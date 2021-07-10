Москва встала в очередь за "КовиВаком"

В Москве сегодня появились очереди – сознательные жители столицы стоят в очередях в пункты вакцинации, в которых появилась вакцина "КовиВак".

Препарат доставлен в четырнадцать павильонов "Здоровая Москва", и хоть вакцинация проходит без предварительной записи, в порядке живой очереди, количество "КовиВака" в каждом пункте ограничено - не более 850 доз вакцины, - передает РИА Новости.

Из-за ажиотажа к работе павильонов вакцинации даже, несмотря на выходной, привлекли сотрудников столичных центров "Мои Документы" – они контролируют соблюдение противокоронавирусных мер в павильонах и очередях.

Вакцину "КовиВак" создали в Центре имени Чумакова. Это цельновирионная вакцина, в основе которой используется вирус SARS-CoV-2, лишенный инфекционных свойств, но способный вызывать иммунную реакцию. Прививки содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ на них будет наиболее полным.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник "Кавказа", о том, что в Москве снова стала доступна для прививки от коронавируса COVID-19 вакцина "КовиВак" центра им. Чумакова, сообщил официальный сайт мэра столицы Сергея Собянина.