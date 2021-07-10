Главы МИД Грузии и Индии провели переговоры в Тбилиси

В Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Грузии и Индии Давида Залкалиани и Индии Субраманьяма Джайшанкара.

Давид Залкалиани поблагодарил визави за его исторический визит, в ходе которого Грузии переданы частицы мощей Святой мученицы Царицы Кетеван, а в Тбилиси будет открыт памятник Махатме Ганди.

Главы внешнеполитических ведомств отметили растущую динамику двусторонних отношений между Грузией и Индией и их важность в политической, экономической, культурной, образовательной и законодательной областях.

Помимо этого, Залкалиани и Джайшанкар высоко оценили сотрудничество в туризме, транспорте, сельском хозяйстве, информационных технологиях, а также в области инвестиций, связи и инноваций.